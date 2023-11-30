Бычков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Илья

Место рождения

Старомлыновка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бычков Константин Ильич

Мать ребёнка: не указана

сть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1904 Дата и место при... Показать все
Смерть
Неизвестно
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