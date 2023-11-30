Бычков Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
сть источник в котором указан год рождения 1904. В частности при запросе справки о гибели. Бычков Константин Ильич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1904 Дата и место при... Показать все
Смерть
Неизвестно