Калинин Ефрем Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Ефрем Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1895

Дата смерти

25.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1859 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895

Отец: Калинин Пётр Макарович

Мать: Калинина Устинья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.03.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Афанасий Григорьевич-Алексеевич Калинин-Сыромятников-Макаров, Ольга Георгиевна Носкова (Калинина)
Восприемник
06.10.1912
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Пелагея Михайловна Калинина
Бракосочетание
07.11.1917

Жена: Калинина Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Максимов и Горский По невесте: Демин и Сорокин
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Калинин Дмитрий Ефремович

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1925 или 12.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

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Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1932 или 18.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1934 или 10.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Место жительства
С 1940 по 1951
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Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1972
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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