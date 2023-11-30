Калинин Ефрем Петрович
Место рождения
Дата рождения15.03.1895
Дата смерти25.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1895
Отец: Калинин Пётр Макарович
Крещение
17.03.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Афанасий Григорьевич-Алексеевич Калинин-Сыромятников-Макаров, Ольга Георгиевна Носкова (Калинина)
Восприемник
06.10.1912
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский район, Самарская область, Россия
Пелагея Михайловна Калинина
Бракосочетание
07.11.1917
Поручители по жениху: Максимов и Горский По невесте: Демин и Сорокин
Рождение ребёнка
17.09.1918
Сын: Калинин Дмитрий Ефремович
Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
29.12.1925 или 12.01.1926
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1932 или 18.04.1934
Рождение ребёнка
1934 или 10.06.1936
Место жительства
С 1940 по 1951
Довнести персоны
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1972
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник