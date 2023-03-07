Зайцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения12.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1883
Отец: Зайцевъ Матвей
Мать: Зайцева Анисія
Бракосочетание
08.02.1902
Жена: Зайцева Дарья
Рождение ребёнка
26.12.1902
Дочь: Зайцева Клавдия
Мать ребёнка: Зайцева Дарья
Рождение ребёнка
08.02.1905
Сын: Зайцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Зайцева Дарья
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Зайцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Зайцева Дарья
Рождение ребёнка
13.02.1909
Дочь: Зайцева Нина
Мать ребёнка: Зайцева Дарья
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Зайцева Дарья
Рождение ребёнка
05.02.1916
Сын: Зайцевъ Василий
Мать ребёнка: Зайцева Дарья