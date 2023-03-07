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Зайцевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1883

Отец: Зайцевъ Матвей

Мать: Зайцева Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1902

Жена: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1902

Дочь: Зайцева Клавдия

Мать ребёнка: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1905

Сын: Зайцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Зайцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1909

Дочь: Зайцева Нина

Мать ребёнка: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1916

Сын: Зайцевъ Василий

Мать ребёнка: Зайцева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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