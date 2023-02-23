Томбасова Степанида Егоровна
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828
Сын: Томбасов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно