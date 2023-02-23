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Томбасова Степанида Егоровна

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Томбасов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Томбасов Ион Михайлович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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