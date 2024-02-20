Губа Петр Аввакумович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы
Бракосочетание
24.10.1911
Жена: Губа Вера Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно