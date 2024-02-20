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Губа Петр Аввакумович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Дубравы
Бракосочетание
24.10.1911

Жена: Губа Вера Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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