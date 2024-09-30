Филоненко Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Родион Андреевич
Мать ребёнка: Филоненко Надежда Елефериевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филоненко Вонифатий Андреевич
Мать ребёнка: Филоненко Надежда Елефериевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ярошок (Филоненко) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Филоненко Надежда Елефериевна
Смерть
После 1858