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Филоненко Андрей Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Филоненко Иван Евсеевич

Мать: Филоненко Параскева Дмитриевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Родион Андреевич

Мать ребёнка: Филоненко Надежда Елефериевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филоненко Надежда Елефериевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Филоненко Вонифатий Андреевич

Мать ребёнка: Филоненко Надежда Елефериевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ярошок (Филоненко) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Филоненко Надежда Елефериевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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