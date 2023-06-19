Скуратов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
18.02.1889
Рождение, крещение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
19.02.1889
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Василий Евлампиев Скуратов [с... Показать все
Смерть
Неизвестно