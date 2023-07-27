Шаламова (Шаламова) Евфросиния Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти03.12.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Шаламов Анисим Андреев
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Шаламов - Маслов Ефим Анисимов
Отец ребёнка: Шаламов Анисим Андреев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Шаламов Анисим Андреев
Смерть
03.12.1815
Причина смерти: от удущья