Шаламова (Шаламова) Евфросиния Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламова (Шаламова) Евфросиния Сергиева

Шаламова (Шаламова) Евфросиния Сергиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

03.12.1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Шаламов Павел Анисимов

Отец ребёнка: Шаламов Анисим Андреев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шаламов - Маслов Ефим Анисимов

Отец ребёнка: Шаламов Анисим Андреев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Шаламов Анисим Андреев

Смерть
03.12.1815
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удущья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close