Уляшина (Сальникова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1932
Дата смерти25.04.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932
Отец: Александр
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уляшина (Зенина) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Уляшин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уляшин Петр
Рождение ребёнка
22.06.1970
Отец ребёнка: Уляшин Петр
Смерть
25.04.2021