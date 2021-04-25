Уляшина (Сальникова) Надежда Александровна 22.04.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУляшина (Сальникова) Надежда Александровна

Уляшина (Сальникова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1932

Дата смерти

25.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1932

Отец: Александр

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уляшина (Зенина) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Уляшин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уляшин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Уляшин Петр

Рождение ребёнка
22.06.1970

Сын: Уляшин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Уляшин Петр

Смерть
25.04.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.