Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1903
Дочь: Агрипина Игнатова
Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов
Рождение ребёнка
06.06.1903
Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Анисия Игнатова
Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов
Рождение ребёнка
08.03.1907
Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно