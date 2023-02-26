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Екатерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1903

Дочь: Агрипина Игнатова

Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1903

Сын: Леоничев Фёдор Игнатов

Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Анисия Игнатова

Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1907

Сын: Леоничев Алексей Игнатов

Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Смерть
Неизвестно
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