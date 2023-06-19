Дубинко Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дубинко Роман Емельянович
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно