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Дубинко Агриппина Ивановна

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дубинко Роман Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дубинко Илья Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Васильевич

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинко Емельян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно