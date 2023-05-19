Фадеев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Фадеев ИВАН КУЗЬМИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Фадеева АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Фадеев АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Фадеева АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917