Фадеев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Фадеев ИВАН КУЗЬМИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Фадеева АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Фадеев АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Фадеева АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

Смерть
1917