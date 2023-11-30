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Большаков Василий Иванов

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

28.03.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Большаков Иван

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Большаков Матвий Васильев

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Большаков Тарас Васильев

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Пелагия Матвиева

Смерть
28.03.1817
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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