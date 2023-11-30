Большаков Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти28.03.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Большаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Большаков Матвий Васильев
Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Большакова Пелагия Матвиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1817
Причина смерти: от чахотки