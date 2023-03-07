Томбасов Леонтий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти16.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Томбасов Игнатий Данилович
Мать: Томбасова ?
Рождение ребёнка
02.07.1871
Сын: Томбасов Панкратий Леонтьевич
Мать ребёнка: Томбасова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1873
Дочь: Куликова Анна Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Ксения Ивановна
Бракосочетание
28.?.1883
Жена: Томбасова Васса Мягкова
Рождение ребёнка
29.04.1884
Дочь: Мавра Леонтьевна
Мать ребёнка: Томбасова Васса Мягкова
Рождение ребёнка
19.12.1887
Мать ребёнка: Томбасова Васса Мягкова
Рождение ребёнка
27.08.1901
Дочь: Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Томбасова Васса Мягкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1906