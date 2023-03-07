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Томбасов Леонтий Игнатьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

16.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Томбасов Игнатий Данилович

Мать: Томбасова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1871

Сын: Томбасов Панкратий Леонтьевич

Мать ребёнка: Томбасова Ксения Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1873

Дочь: Куликова Анна Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Ксения Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1883

Жена: Томбасова Васса Мягкова

Рождение ребёнка
29.04.1884

Дочь: Мавра Леонтьевна

Мать ребёнка: Томбасова Васса Мягкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1887

Сын: Томбасов Ефим Леонтьевич

Мать ребёнка: Томбасова Васса Мягкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1901

Дочь: Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Томбасова Васса Мягкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Ксения Ивановна

Смерть
16.02.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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