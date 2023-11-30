Павлова (Веселкова) Александра Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Веселкова) Александра Иннокентьевна

Павлова (Веселкова) Александра Иннокентьевна

Место рождения

Безъязыково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселков Иннокентий Логинович

Мать: Веселкова Марфа Сергеевна

Безъязыково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Виталий

Отец ребёнка: Павлов Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Лëня

Отец ребёнка: Павлов Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосина? Людмила

Отец ребёнка: Павлов Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Терентий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close