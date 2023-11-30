Павлова (Веселкова) Александра Иннокентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Виталий
Отец ребёнка: Павлов Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Лëня
Отец ребёнка: Павлов Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосина? Людмила
Отец ребёнка: Павлов Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Терентий
Смерть
Неизвестно