Тарасенко (Силяева) Евдокия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Бракосочетание
22.10.1872
31 год, 1м браком, временно отставной рядовой Поручители: 1. Белоус Федот, Потоцкий Ефим 2. Вальшинский Еремей, Воробьев Конон
Рождение ребёнка
12.10.1874
Сын: Тарасенко Назарий Макарович
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Восприемники: 1. Силяев Антоний Ларионович 2. Тарасенко Васса Филипповна, девица
Рождение ребёнка
19.01.1877
Дочь: Тарасенко Татьяна Макаровна
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Восприемники: 1. Силяев Антон Ларионович 2. Шемета Тимофея жена Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Тарасенко Февронья Макаровна
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Восприемники: 1. Лебедев Варнава Иванович 2. Моторина Даниила жена Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
03.06.1883
Сын: Тарасенко Митрофан Макарович
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Восприемники: 1. Лебедев Варнава Иванович 2. Колмыкова Никиты жена Мавра Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.12.1885
Сын: Тарасенко Ефимий Макарович
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Восприемники: 1. Баранов Григорий Тимофеевич 2. Колмыкова Никиты жена Мавра Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.06.1887
Дочь: Тарасенко Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович
Восприемники: 1. Лебедев Варнава Иванович 2. Тернавского Макария жена Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно