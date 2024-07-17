Тарасенко (Силяева) Евдокия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Силяева) Евдокия Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Бракосочетание
22.10.1872

Муж: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

31 год, 1м браком, временно отставной рядовой Поручители: 1. Белоус Федот, Потоцкий Ефим 2. Вальшинский Еремей, Воробьев Конон
Рождение ребёнка
12.10.1874

Сын: Тарасенко Назарий Макарович

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Восприемники: 1. Силяев Антоний Ларионович 2. Тарасенко Васса Филипповна, девица
Рождение ребёнка
19.01.1877

Дочь: Тарасенко Татьяна Макаровна

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Восприемники: 1. Силяев Антон Ларионович 2. Шемета Тимофея жена Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Тарасенко Февронья Макаровна

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Восприемники: 1. Лебедев Варнава Иванович 2. Моторина Даниила жена Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Тарасенко Митрофан Макарович

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Восприемники: 1. Лебедев Варнава Иванович 2. Колмыкова Никиты жена Мавра Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Тарасенко Ефимий Макарович

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Восприемники: 1. Баранов Григорий Тимофеевич 2. Колмыкова Никиты жена Мавра Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.06.1887

Дочь: Тарасенко Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Тарасенко Макарий (Макар) Филиппович

Восприемники: 1. Лебедев Варнава Иванович 2. Тернавского Макария жена Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно

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