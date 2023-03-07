Шинина Елизавета Ткачева
Место рождения
Дата рождения01.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1868
Бракосочетание
26.10.1886
Рождение ребёнка
24.08.1887
Дочь: Ермолаева Наталья Шинина
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1889
Дочь: Борисова Агриппина Шинина
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
27.06.1893
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1895
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1895
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
08.11.1896
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1899
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1903
Сын: Шинин Вов Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович
Смерть
Неизвестно