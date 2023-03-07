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Шинина Елизавета Ткачева

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1868

Отец: Ткачев Матвей Васильевич

Мать: Ткачева Матрена Дмитриевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Шинин Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
24.08.1887

Дочь: Ермолаева Наталья Шинина

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1889

Дочь: Борисова Агриппина Шинина

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1893

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Шинин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Шинин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1896

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1899

Сын: Шинин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1903

Сын: Шинин Вов Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Шинин Тимофей Степанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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