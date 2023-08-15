Вдовин Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1983
Мать ребёнка: Вдовина Людмила Петровна
Березовский, Березовский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.07.1984
Дочь: Савельева Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Вдовина Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вдовина Людмила Петровна