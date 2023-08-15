Вдовин Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1983

Сын: Вдовин Данил Алексеевич

Мать ребёнка: Вдовина Людмила Петровна

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.07.1984

Дочь: Савельева Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Вдовина Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Людмила Петровна

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