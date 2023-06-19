Макарова (Пушина) Васса Алексiева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1842
Муж: Пушин Трофим Федоров
Рождение ребёнка
?.04.1845
Дочь: Матрена Трофимова
Отец ребёнка: Пушин Трофим Федоров
Рождение ребёнка
11.10.1846
Дочь: Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Пушин Трофим Федоров
Смерть
Неизвестно