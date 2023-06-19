Макарова (Пушина) Васса Алексiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Пушина) Васса Алексiева

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1842

Муж: Пушин Трофим Федоров

Рождение ребёнка
?.04.1845

Дочь: Матрена Трофимова

Отец ребёнка: Пушин Трофим Федоров

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1846

Дочь: Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Пушин Трофим Федоров

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно