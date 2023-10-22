Андреевских КОНДРАТ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреевских НИКОЛАЯ КОНДРАТЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Андреевских МАРИЯ А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреевских АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Андреевских МАРИЯ А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреевских ЛЮДМИЛА КОНДРАТЬЕВНА
Мать ребёнка: Андреевских МАРИЯ А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова-Андреевских МАРИЯ КОНДРАТЬЕВНА
Мать ребёнка: Андреевских МАРИЯ А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина-Андреевских ТАМАРА КОНДРАТЬЕВНА
Мать ребёнка: Андреевских МАРИЯ А
Смерть
Неизвестно