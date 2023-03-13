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Самохинъ Аексей
Самохинъ Аексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
13.06.1804
Пол
Мужской
Отец
Самохинъ Афонасий
1776 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Самохинъ Афонасий
Мать: не указана
Смерть
13.06.1804
Ляхово
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