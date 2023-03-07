Сидоркин Терентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркин Терентий Степанович

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Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

07.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сидоркин Стефан Калинович

Мать: не указана

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Анна Ивлиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Анна Ивлиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Анна Ивлиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоркина Анна Ивлиевна

Смерть
07.07.1942
Курская обл., на участке Валуйки - Котел
Причина смерти: Пропал без вести (выжил?) | Курская обл., на участке Валуйки - Котел
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