Сидоркин Терентий Степанович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти07.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сидоркин Стефан Калинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоркина Анна Ивлиевна
Смерть
07.07.1942
Курская обл., на участке Валуйки - Котел
Причина смерти: Пропал без вести (выжил?) | Курская обл., на участке Валуйки - Котел