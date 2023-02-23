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Романова Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1902

Дочь: Новикова Анна Романова

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Романов (однодворец) Николай Иванович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1907

Сын: Романов (однодворец) Василий Иванович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1909

Сын: Романов (однодворец , Раскулачен , Сослан В Казахстан) Федор Иванович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Романов (однодворец , Сослан В Казахстан) Николай Иванович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович

Село Самайкино , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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