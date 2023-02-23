Романова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1902
Дочь: Новикова Анна Романова
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Романов (однодворец) Николай Иванович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1907
Сын: Романов (однодворец) Василий Иванович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
19.02.1909
Сын: Романов (однодворец , Раскулачен , Сослан В Казахстан) Федор Иванович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Романов (однодворец , Сослан В Казахстан) Николай Иванович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Федорович
Село Самайкино , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно