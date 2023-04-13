(Вотякова) Евдокия Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Евдокия Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1777

Сын: Вотяков Никита Ефимов

Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Лев Евфимов

Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Кондратiй Евфимов

Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно