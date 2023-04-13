(Вотякова) Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1777
Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Лев Евфимов
Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Кондратiй Евфимов
Отец ребёнка: Вотяков Ефим Кирианов
Смерть
Неизвестно