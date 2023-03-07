Кириллов Федот
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти08.04.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.?.1854
Рождение ребёнка
10.02.1856
Сын: Кириллов Панфил Федотович
Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1862
Сын: Кириллов Кузьма Федотович
Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1869
Сын: Кириллов Трофим Федотович
Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1871
Дочь: Безрукова Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна
Смерть
08.04.1879