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Кириллов Федот

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

08.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1854

Жена: Кириллова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1856

Сын: Кириллов Панфил Федотович

Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Сын: Кириллов Кузьма Федотович

Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1869

Сын: Кириллов Трофим Федотович

Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1871

Дочь: Безрукова Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Кириллова Ксения Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.04.1879
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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