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Башмаков Александр Борисович
Башмаков Александр Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.2014
Пол
Мужской
Отец
Башмаков Борис Александрович
1983 г.р.
Мать
Башмакова Зорина Мария Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
CБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2014
Отец:
Башмаков Борис Александрович
Мать:
Башмакова Зорина Мария Александровна
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