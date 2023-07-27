Проскурякова (Проскурякова) Мавра Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Дочь: Евгения Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Сын: Проскуряков Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Сын: Проскуряков Никифор Васильев
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Дочь: Феодора Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Дочь: Феоктиста Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Сын: Проскуряков Феодор Васильев
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Сын: Проскуряков Петр Васильев
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Сын: Проскуряков Григорий Васильев
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев