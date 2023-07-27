Проскурякова (Проскурякова) Мавра Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Проскурякова) Мавра Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1815

Муж: Проскуряков Василий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Проскуряков Георгий (Егор) Васильев

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евгения Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1817

Сын: Проскуряков Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1818

Сын: Проскуряков Никифор Васильев

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1819

Дочь: Феодора Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1820

Дочь: Феоктиста Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1821

Сын: Проскуряков Феодор Васильев

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1824

Сын: Проскуряков Петр Васильев

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Рождение ребёнка
20.11.1826

Сын: Проскуряков Григорий Васильев

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1829

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1834

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Проскуряков Василий Николаев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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