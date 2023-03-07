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Килячков - Николаев Спиридон Николаевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович

Мать ребёнка: Килячкова первая жена

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килячкова первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килячков - Николаев Ерофей Спиридонович

Мать ребёнка: Килячкова - Николаева Ефимия Илларионовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килячкова - Николаева Ефимия Илларионовна

Смерть
20.02.1900
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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