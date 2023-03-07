Килячков - Николаев Спиридон Николаевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти20.02.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Килячков - Николаев Кузьма Спиридонович
Мать ребёнка: Килячкова первая жена
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килячкова первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1900