Трусова Ефимия Устимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Трусов Никита Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Трусова) Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Трусов Никита Григорьев
Смерть
После 1813