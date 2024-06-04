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Трусова Ефимия Устимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Никита Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Трусов Савелий Никитин

Отец ребёнка: Трусов Никита Григорьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Трусова) Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Трусов Никита Григорьев

Смерть
После 1813
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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