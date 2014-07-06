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Черезова Ольга

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Место рождения

Мысы, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 23.06.1921

Дата смерти

06.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1921

Отец: Степан

Мать: Мать Ольги

Мысы, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Черезов Михаил

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Черезов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черезов Михаил

Смерть
06.07.2014
Братск, город Братск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость