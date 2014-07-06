Черезова Ольга
Место рождения
Дата рожденияОколо 23.06.1921
Дата смерти06.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.06.1921
Отец: Степан
Мать: Мать Ольги
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Черезов Михаил
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Черезов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черезов Михаил
Смерть
06.07.2014
Братск, город Братск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость