Нораева Ксения Преснякова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нораева Ксения Преснякова

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.
1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1896

Муж: Егоров Степан Емельянович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Егоров Степан Емельянович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1909

Муж: Нораев Степан Иванович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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