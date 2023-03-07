Нораева Ксения Преснякова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1896
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Егоров Степан Емельянович
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1909
Смерть
Неизвестно