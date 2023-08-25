Вахгольц (Wachholz) Александер (Alexander)
Место рожденияOrwutsch
Дата рождения11.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1906
Отец: Wachholz Albert
Мать: Wachholz Emilie
Orwutsch
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Вахгольц Мария
Мать ребёнка: Вахгольц Ольга
Рождение ребёнка
21.01.1941
Дочь: Долгополый Вера
Мать ребёнка: Вахгольц Ольга
Радомышль, Житомирська область
Смерть
Неизвестно