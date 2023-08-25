Вахгольц (Wachholz) Александер (Alexander) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахгольц (Wachholz) Александер (Alexander)

Вахгольц (Wachholz) Александер (Alexander)

Место рождения

Orwutsch

Дата рождения

11.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1906

Отец: Wachholz Albert

Мать: Wachholz Emilie

Orwutsch
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Вахгольц Мария

Мать ребёнка: Вахгольц Ольга

Рождение ребёнка
21.01.1941

Дочь: Долгополый Вера

Мать ребёнка: Вахгольц Ольга

Радомышль, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close