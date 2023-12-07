Горнакова Александра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Горнакова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Горнаков Филип Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Горнакова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно