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Горнакова Александра Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Горнакова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Горнаков Филип Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Горнакова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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