Безногих (Козьякова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безногих (Козьякова) Елена Ивановна

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903

Отец: Козьяков Иван Матвеев

Мать: Козьякова Мария Тимофеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безногих Николай Владимирович

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безногих Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безногих Иван Владимирович

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безногих Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно
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