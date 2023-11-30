Безногих (Козьякова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1903
Отец: Козьяков Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безногих Николай Владимирович
Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безногих Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безногих Иван Владимирович
Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Безногих Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно