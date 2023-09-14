Шелкунова (Гилазова) Асия Фаргатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкунов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Шелкунов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамиля Николаевна
Отец ребёнка: Шелкунов Николай Александрович
Работа или профессия
Неизвестно