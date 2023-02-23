Сюраева Наталия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюраева Наталия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Сюраев Петр Иванович

Отец ребёнка: Сюраев Иван Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сюраев Иван Александрович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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