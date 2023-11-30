Веселков Валерий Викторович
Место рождения
Дата рождения05.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961
Рождение ребёнка
07.03.1983
Сын: Веселков Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Веселкова Любовь
Рождение ребёнка
04.01.1985
Сын: Веселков Вадим Валерьевич
Мать ребёнка: Веселкова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселкова Любовь
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край