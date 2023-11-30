Веселков Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселков Валерий Викторович

Веселков Валерий Викторович

avatar

Место рождения

Безъязыково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961

Отец: Веселков Виктор Филимонович

Мать: Веселкова Мария Демьяновна

Безъязыково, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1983

Сын: Веселков Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Веселкова Любовь

Рождение ребёнка
04.01.1985

Сын: Веселков Вадим Валерьевич

Мать ребёнка: Веселкова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселкова Любовь

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close