Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1806
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