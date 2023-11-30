Шаламов Кирилл Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Кирилл Леонтьев

Шаламов Кирилл Леонтьев

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

02.03.1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Шаламов Леонтий

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шаламов Иван Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ирина Кириллова

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Федора Кириллова

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Шаламов - Занин Яков Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Шаламов Карп Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.03.1814
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close