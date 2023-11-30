Шаламов Кирилл Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти02.03.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Шаламов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Шаламов Иван Кирилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ирина Кириллова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Федора Кириллова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Шаламов - Занин Яков Кириллов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.03.1814
Причина смерти: от удушья