Родионова Устинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Родионов Тимофей Иосифович
Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рындина Евдокия Родионова
Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Родионов Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич
Рождение ребёнка
03.11.1864
Сын: Родионов Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич
Смерть
Неизвестно