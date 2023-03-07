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Родионова Устинья Федоровна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Родионов Тимофей Иосифович

Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рындина Евдокия Родионова

Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Родионов Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1864

Сын: Родионов Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Родионов Иосиф Фадеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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