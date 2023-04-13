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Кузьмин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Кузьмин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Никифоров (кузьмин) Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
07.03.1906

Дочь: Богачева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
27.11.1908

Дочь: Осипова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.04.1913

Сын: Кузьмин Василий

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Алексей

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Наталья Поликарповна

Смерть
16.12.1956
Похороны
Неизвестно
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область