Кузьмин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1895
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Никифоров (кузьмин) Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
07.03.1906
Дочь: Богачева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
27.11.1908
Дочь: Осипова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
19.04.1913
Сын: Кузьмин Василий
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Алексей
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1956
Похороны
Неизвестно