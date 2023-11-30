Селивоненко (Красикова) Зина (Зиновия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко (Красикова) Зина (Зиновия) Михайловна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Селивоненко Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Свидетели: Адаменок Коллистрат Васильевич, Березной Филипп Саввович, Воловик Наум Григорьевич, Жадень Феодор Григорьев. В записи о браке имя: Аврасим.
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Сын: Селивоненко Фёдор Авраамович

Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.

Сын: Селивоненко Афанасий Авраамович

Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.12.1905 ст.

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.01.1908 ст.

Сын: Селивоненко Яков Авраамович

Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.

Сын: Селивоненко Яким Авраамович

Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич

Кривоносовка, Сумська область
Крещение: 30.06.1910 ст, с. Хильчичи. Крёстный отец: Жадень Никифор Григорьевич.
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