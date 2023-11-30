Селивоненко (Красикова) Зина (Зиновия) Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Свидетели: Адаменок Коллистрат Васильевич, Березной Филипп Саввович, Воловик Наум Григорьевич, Жадень Феодор Григорьев. В записи о браке имя: Аврасим.
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Сын: Селивоненко Фёдор Авраамович
Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.
Сын: Селивоненко Афанасий Авраамович
Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
08.12.1905 ст.
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
14.01.1908 ст.
Сын: Селивоненко Яков Авраамович
Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Сын: Селивоненко Яким Авраамович
Отец ребёнка: Селивоненко Авраам Георгиевич
Крещение: 30.06.1910 ст, с. Хильчичи. Крёстный отец: Жадень Никифор Григорьевич.