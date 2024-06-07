Леонтьевна 2 Жена Агафия Леонова/Леонтьевна 2 Жена 1864 или 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьевна 2 Жена Агафия Леонова/Леонтьевна 2 Жена

Место рождения

д. Ушакова, Богородицкая вол., Смоленская область

Дата рождения

1864 или 1869

Дата смерти

После 03.10.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
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Место
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Рождение
1864 или 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ушакова, Богородицкая вол., Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Сопелева (Ресшина) Лукерья (Гликерия) Евфимовна (Ефимовна)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
08.10.1901

Муж: Шныриков Семен Демьянович

Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Шныриков (Филатов) Никанор Семенович

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Шныриков Прокофий Семенович

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1907

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: (Шнырикова) Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Демина (Шнырикова) Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович

Смерть
После 03.10.1925
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область

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