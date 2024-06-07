Леонтьевна 2 Жена Агафия Леонова/Леонтьевна 2 Жена
Место рожденияд. Ушакова, Богородицкая вол., Смоленская область
Дата рождения1864 или 1869
Дата смертиПосле 03.10.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1864 или 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ушакова, Богородицкая вол., Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Сопелева (Ресшина) Лукерья (Гликерия) Евфимовна (Ефимовна)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.10.1901
Рождение ребёнка
27.07.1902
Сын: Шныриков (Филатов) Никанор Семенович
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Шныриков Прокофий Семенович
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1907
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: (Шнырикова) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Демина (Шнырикова) Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Шныриков Семен Демьянович
Смерть
После 03.10.1925
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область