Касьянов Данила Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Касьянов Козма Крест. Д. Афонькиной Родионов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Касьянов Климентий Данилов
Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Маремьяна Данилова
Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770