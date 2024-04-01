Касьянов Данила Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Данила Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Касьянов Козма Крест. Д. Афонькиной Родионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Касьянов Климентий Данилов

Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Маремьяна Данилова

Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Касьянов Козма Данилов

Мать ребёнка: Касьянова Авдотья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Авдотья Петрова

Смерть
1770
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