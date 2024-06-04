Хорькова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Хорькова) Евдокия (Авдотья) Алексеева
Отец ребёнка: Хорьков Алексей Гуриев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Хорькова) Василиса Алексеева
Отец ребёнка: Хорьков Алексей Гуриев
Смерть
После 1834