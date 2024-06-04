Хорькова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорьков Алексей Гуриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Хорькова) Евдокия (Авдотья) Алексеева

Отец ребёнка: Хорьков Алексей Гуриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Хорькова) Василиса Алексеева

Отец ребёнка: Хорьков Алексей Гуриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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