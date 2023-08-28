Чуркина (Бурцева) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1894
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
01.02.1896
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
13.04.1897
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
08.12.1900
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
25.10.1903
Сын: Чуркин Димитрий Григорьев
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Рождение ребёнка
21.06.1905
Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно