Чуркина (Бурцева) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Бурцева) Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1894

Муж: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Чуркин Семен Григорьев

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Чуркин Мартин Григорьев

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.12.1900

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Чуркин Димитрий Григорьев

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Чуркин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Чуркин Григорий Сидоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцев Константин Стефанов

Смерть
Неизвестно
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