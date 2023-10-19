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Миклашевская (Миклашевская) Лидия Ивановна
Миклашевская (Миклашевская) Лидия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.1846
Пол
Женский
Отец
Миклашевский Иван Петрович
1803 г.р.
Мать
Миклашевская (Савелова) Анна Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1846
Отец:
Миклашевский Иван Петрович
Мать:
Миклашевская Анна Павловна
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