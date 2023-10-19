Миклашевская (Миклашевская) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Миклашевская) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1846

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1846

Отец: Миклашевский Иван Петрович

Мать: Миклашевская Анна Павловна

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