Романов Пётр III Фёдорович
Место рождения
Дата рождения21.02.1728
Дата смерти06.07.1762 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1728
Место жительства
С 1739 по 05.01.1762
Титул: Герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский
Место жительства
С 18.11.1742 по 05.01.1762
Титул: Великий князь-Цесаревич
Бракосочетание
01.09.1745
Рождение ребёнка
01.10.1754
Мать ребёнка: Романова Екатерина II Алексеевна
Летний дворец Елизаветы Петровны.
Место жительства
С 05.01.1762 по 09.07.1762
Титул: Император Российской империи
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1762 ст.
Умер в Ропше, под Санкт-Петербургом. Захоронен в Александро-Невской лавре. После 1796 перезахоронение, Собор св. Петра и Павла, Петропавловская крепость.