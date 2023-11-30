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Романов Пётр III Фёдорович

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Место рождения

Киль

Дата рождения

21.02.1728

Дата смерти

06.07.1762 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1728

Отец: Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих

Мать: Романова Анна Петровна

Место жительства
С 1739 по 05.01.1762
Титул: Герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский
Место жительства
С 18.11.1742 по 05.01.1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Великий князь-Цесаревич
Бракосочетание
01.09.1745

Жена: Романова Екатерина II Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.10.1754

Сын: Романов Павел I Петрович

Мать ребёнка: Романова Екатерина II Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Летний дворец Елизаветы Петровны.
Место жительства
С 05.01.1762 по 09.07.1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Император Российской империи
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.07.1762 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер в Ропше, под Санкт-Петербургом. Захоронен в Александро-Невской лавре. После 1796 перезахоронение, Собор св. Петра и Павла, Петропавловская крепость.
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