Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Елфимовъ Тихонъ

Мать: Марья Федорова

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