Тренина (Койнова) Марья Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Койнов Саввин Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1835
Рождение ребёнка
14.01.1836
Сын: Тренин Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
Около ?.04.1837
Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
03.06.1838
Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
23.12.1839
Дочь: Аглаида Андреева
Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев
Смерть
Неизвестно