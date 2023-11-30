Тренина (Койнова) Марья Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Койнова) Марья Саввина

Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Койнов Саввин Николаев

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
06.02.1835

Муж: Тренин Андрей Алексиев

Рождение ребёнка
14.01.1836

Сын: Тренин Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1837

Сын: Тренин Алексий Андреев

Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев

Рождение ребёнка
03.06.1838

Сын: Тренин Никифор Андреев

Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1839

Дочь: Аглаида Андреева

Отец ребёнка: Тренин Андрей Алексиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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